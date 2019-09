Työpaikan ovenpielestä löytyvä kulunvalvontalaite on luultavasti oululainen tuote – Idesco Oy:n laitteita on jopa 70-80 prosenttia RFID-lukijoista

Jos työpaikan ovenpielessä on kulunvalvontalaite, se on luultavasti oululainen tuote.

Oululainen Idesco Oy on ollut kaupungin huipputekniikan maisemassa tärkeä nimi jo 30 vuotta, ja toiminta on edelleen voimissaan.

Yritys kehittää ja valmistaa vanhan teknologiakylän alueella RFID-lukijoita, eli laitteita, joilla kulkukortteja luetaan.

Toimitusjohtaja Jari Valtosen mukaan he ovat nyt Suomessa ylivoimainen markkinajohtaja kulunvalvonnassa 70–80 prosentin osuudella. Oulusta on siis lähtöisin suuri osa Suomessa asennetuista kulunvalvontalukijoista.

Idescon liikevaihdosta noin puolet tulee kuitenkin viennistä.

Moni Oulun teknologiakylän alkuaikojen yritys on häipynyt maisemasta eri syistä, mutta Idesco on säilynyt, kasvanut ja voi hyvin. Idescon pääomistus on toki kulkenut Polar Electron ja pääomasijoittaja Sentica Partnersin kautta ruotsalaiselle Lagercrantzille. Idesco on edelleen itsenäinen yritys.

Moni ei huomaakaan, että töihin pääsee vilauttamalla kulkukorttia oululaisen Idescon laitteelle. KUVA: Janne Körkkö

Valtosen mukaan ruotsalaisyhtiö on oivallinen omistaja, sillä yhtiö ei esimerkiksi pakota omistamiaan yrityksiä etsimään synergiaa, mutta vapaaehtoisesti sitä tehdään. Yritykset ovat itsenäisiä, mutta tulosta niiden pitää tehdä.

Valtonen on tullut vuonna 1989 perustettuun Idescoon töihin myynti-insinööriksi vuonna 1994 ja on edennyt toimitusjohtajaksi ja osaomistajaksi.

– Alkuun tehtiin hirveästi tappiota. Olimme RFID-teknologian pioneeri ja uranuurtaja, ensimmäisiä valmistajia. Se oli tosi raskasta. Mutta vuonna 1996 saatiin ensimmäisen kerran nenä pinnalle ja siitä lähtien on tehty kannattavasti bisnestä.

Viimeiset 10 vuotta liikevaihto on tasaisesti kasvanut.

Idescon historian aikana moni asia on muuttunut.

– Kun me aloitettiin, kukaan ei tiennyt, mitä RFID edes on. Nyt se on arkipäivää, kaikilla on RFID-tekniikkaa maksukortissa taskussa. Lähimaksaminen on sitä samaa teknologiaa, mitä me käytämme kulunvalvonnassa.

Työ on muuttunut konsultoivaksi myynniksi. Kulunvalvontatuotteissa ei ole kovin suuria eroja firmojen kesken, mutta Valtosen mukaan siinä on suuri ero, kuinka ketterästi ja turvallisesti asiakkaita palvellaan ja neuvotaan.

Ketteryydessä on hänen mukaansa Idescon erityinen myyntivaltti kovasti kilpailussa markkinassa.

Kun Valtonen aloitteli työuraansa, katsottiin puhelinluettelon keltaisilta sivuilta, kenelle koetetaan myydä tuotteita. Nyt se tieto löytyy kaikille netistä heti. Ja ostajatkin tietävät etukäteen, kuka voisi olla sopiva laitetoimittaja.

– Kun joku tulee koputtelemaan meidän ovelle, he ovat jo tehneet meistä arvioinnin. Silloin on tärkeää tarttua kiinni.

Valtosen mukaan esimerkiksi messujen merkitys on muuttunut.

– Kukaan ei enää siellä julkista uusia tuotteita. Digitaalisen markkinoinnin rooli on korostunut.

Idescon asiakkaina on monia isoja yrityksiä, joille Idesco tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja kulunvalvontaan. Idesco voi toimittaa järjestelmät ja laitteet, mutta sen nimeä ei välttämättä näy missään.

– Siihen putkeen kun saadaan tavaraa, se on hitaasti liikkuva mutta myös hitaasti pysähtyvä putki. Suurin haaste on päästä sisään, se voi kestää kauan. Kun ensimmäinen toimitus on tehty, kaikki lähtee eteenpäin, Valtonen sanoo.