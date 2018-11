Työeläkeyhtiö Elon johtaja Satu Huber: Isoja yrityksiä voitaisiin velvoittaa palkkaamaan vajaakuntoisia työntekijöitä

Ihan hyvä ajatus, mutta...

Vielä parempi olisi, kun yritykset velvoitettaisiin palkkaamaan ensisijaisesti täysikuntoisista työkykyisistä työttömistä! Nyt yli 50-vuotiaat, jotka ovat joutuneet työttömiksi ilman omaa syytään, eivät enää kelpaa työnantajille. Yli 50 -vuotiaissa työttömissä on paljon osaamista ja aikaansa seuraavia erittäin hyväkuntoisia henkilöitä, joilla on täysi kyky, halu ja taito panostaa täysillä työhön. Yli 50-vuotiaita ei kutsuta enää yleensä työhaastatteluihinkaan, joissa voisivat päästä näyttäytymään ja kertomaan osaamisestaan. Kenen etu on se, että tätä isoa osaamispääomaa ei päästetä työelämään ja lähetetään yleensä erittäin heikkotasoisiin Te-toimiston koulutuksiin. Moni näistä työttömistä olisi kyvykäs toimimaan niissä huomattavasti parempana kouluttajana.

Toinen epäkohta suomalaisessa työelämässä on se, että nuorilta vastavalmistuneilta odotetaan jo työkokemusta. Kannatan Tanskan mallia, jossa oppilaitoksesta valmistuvalle järjestetään 3 kuukauden työ. Siinä nuorella on mahdollisuus näyttää kykynsä ja saada "jalka ovenrakoon".