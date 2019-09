Tutkimus: Yksi vuosi lisää Euroopan älypuhelimien vaihtoaikaan vastaa miljoonan fossiiliauton päästöjä - laitteiden korjattavuutta vaaditaan paremmaksi

Laitteisto osalta käyttäjän vaihdettavissa oleva akku on oleellinen juttu, kun halutaan pidentää käyttöikää ylin kahden vuoden. Harva viitsii teettää akun vaihtoa huollossa. Softan osalta ainakin tietoturvapäivitykset on säädettävä vaikka EU:n taholta kattamaan pidempi aika. Nämä puutteet on suoraan valmistajien linjauksista johtuvia.