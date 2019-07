Tutkimus: Nuoret matkustavat usein ilman matkavakuutusta, yli 60-vuotiaat ovat kattavimmin vakuuttettuja

Iso osa suomalaisista nuorista matkustaa ilman matkavakuutusta, selviää Vahinkovakuutusyhtiö If:n tuoreesta kyselytutkimuksesta.

Tutkimustiedotteen mukaan yli puolella suomalaisista (54 prosentilla) on jatkuva matkavakuutus, jonka he ovat joko itse ottaneet tai sitten se on esimerkiksi ammattiliiton tarjoama jäsenetu. Pitkälle ulkomaan matkalle matkavakuutuksen jättää hankkimatta vain 5 prosenttia suomalaisista. Risteilyille tai muille lyhemmille ulkomaan matkoille matkavakuutusta ei hanki 23 prosenttia kyselytutkimukseen vastanneista. Kotimaan matkoilla itsensä vakuuttamatta jättää jopa yli kolmannes suomalaisista (35 prosenttia).

Kyselytutkimukseen vastanneista nuorista (18–29 -vuotiaat vastaajat) noin joka kymmenes jättää vakuutuksen ottamatta pitkällekin matkalle, kun yli 60-vuotiaista vakuutuksettomana matkustaa vain 2 prosenttia. Lyhyille ulkomaan matkoille vakuutuksen jättää suomalaisista nuorista aikuisista ottamatta jopa 33 prosenttia, ja kotimaassa matkaillessaan itsensä vakuuttamatta jättää 43 prosenttia nuorista.

Yli 60-vuotiaiden ikäryhmä on vastaajista parhaiten vakuutettu kaiken tyyppisillä matkoilla.

– Matkavakuutus on lomailijan paras reissukumppani, jossa ei kannata säästää. Matkavakuutus korvaa matkasairauden kulut ilman omavastuuta tai ylärajaa. Reissubudjetin säästeleminen matkavakuutuksen kustannuksella on riskialtista: pahimmassa tapauksessa sairaalaan joutuminen voi aiheuttaa tuhansien eurojen kustannukset puhumattakaan ambulanssilennosta, joka esimerkiksi Thaimaasta voi maksaa jopa 120 000 euroa, kertoo Ifin matkavakuutuksista vastaava tuotepäällikkö Anne Uutela tiedotteessa.

– Jos matka keskeytyy vakavan sairastumisen tai tapaturman vuoksi tai sille ei päästä lähtemään lainkaan, matkustajavakuutus korvaa matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä aiheutuneet kulut. Myös matkatavaravakuutus on hyvä olla mukana pikkureissuillakin, sillä varkauksilta ja vahingoilta ei välty niilläkään, hän jatkaa.

Kyselytutkimuksen toteutti YouGov Finland Vahinkovakuutusyhtiö Ifin toimeksiannosta. Tutkimuksessa haastateltiin suomalaisia liittyen lomamatkailuun vuonna 2019.



Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä toukokuussa 2019 YouGovin kuluttajapaneelissa.

Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset.



Kokonaistuloksissa (N=1005) keskimääräinen virhemarginaali on noin ± 2,8%-yksikköä suuntaansa (95 prosentin luottamustasolla).