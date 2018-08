Turkin keskuspankki lupaa ottaa käyttöön kaikki toimenpiteet liiran vakauttamiseksi - "Turkin tilanne on uusi globaali riski"

Niin, no kansan tahtoahan tutkitaan vuosittain Eurobarometrilla. Viimeisen tutkimuksen mukaan 57% suomalaisista pitää EU:n jäsenyyttä hyvänä asiana, 11% huonona ja 31% on asian suhteen neutraali (1% eos). Kyllähän tuo osoittaa millä puolella kansan sydän on.

Kansalaisena olen itsekin hyvin pitkälti EU:n kannattaja. Suurin osa tuttavapiiristänikin on samaa mieltä, joten voin sanoa samalla painolla, että EU:n jäsenyys on nähdäkseni kansan tahto. Vastustajat ovat tuntemistani ihmisistä pieni vähemmistö.