Tulolistan yllätysnimi lupaa hävittää maksuviiveet rahansiirroissa – Alexander Hanhikoski löi rahoiksi kryptovaluuttakaupalla

Alexander Hanhikoski perusti yrityksen, joka lupaa yrityksille nopeampaa maksuliikennettä. Tulolistan kärkisijoille hän ampaisi kuitenkin kryptovaluuttakaupalla.

Kryptovaluuttakaupalla viime vuoden ansaintalistalla kolmanneksi noussut Alexander Hanhikoski on rahoitusalan startup-yrityksen perustaja. Pikasiirto-yritys on reaaliaikaiseen ja pankkien väliseen rahansiirtoon keskittyvä yritys, joka mainostaa, että sen sovelluksen avulla yritykset voivat maksaa muun muassa palkat ja laskut aiempaa nopeammin.

Hanhikoski nousi Suomen eniten tienanneiden listalla kolmanneksi tuttujen Supercell-nmimien Ilkka Paanasen ja Mikko Kodisojan jälkeen 24,6 miljoonan euron pääomatuloilla. Jättitulot ovat peräisin viime vuodelta yksittäisestä kaupasta, jossa hän myi kryptovaluutta Ethereumia yli 24 miljoonan euron arvosta.

Pikasiirto on vuonna 2014 perustettu jyväskyläläinen start up -yritys. Yritys on saanut rahoitusta Finnveralta.

Hanhikoski on opiskellut informaatioteknologiaa Jyväskylässä ja Aalto-yliopistossa.

Hanhikoski kertoi Kauppalehden haastattelussa kolme vuotta sitten, että yrityksen idea perustuu pankkien välisten rahansiirtoviiveiden poistamiseen. Viiveet voivat olla useita päiviä.

Hanhikoski kertoi haastattelussa, että käytännössä viiveen poistaminen tapahtuu niin, että palvelulla on tilit jokaisessa pankissa ja se tekee pankkien sisäisiä tilisiirtoja, jolloin viivettä ei ole.

Yrityksellä on sopimus suurimpien Suomessa toimivien pankkien kanssa. Pikasiirto perii jokaisesta siirrosta palkkion.

– Positiivinen vastaanotto ja asiakkaiden säännöllinen paluu palvelun käyttöön osoittavat, että palvelulle on kysyntää. Jatkossa haluamme kehittää palvelua entistä enemmän käyttäjien palautteen pohjalta ja saada myös oman mobiilisovelluksen palvelulle, Hanhikoski kertoi tiedotteessa kesällä 2015.

Hanhikoski on kertonut uransa alussa hoitaneensa rahansiirrot käsin.

– Kolme ensimmäistä kuukautta sain puhelimeeni hälytyksen, kun piti tehdä siirto. Lopulta en pystynyt enää nukkumaan, Hanhikoski kertoi Kauppalehdelle.