Kesän 2018 surkea viljasato näkyi syksyn, talven ja kevään tuottajahinnoissa. Etenkin kauran hinta nousi selvästi. Tilastokeskuksen tuoreiden lukujen mukaan kauran hinta oli toisella vuosineljänneksellä 43,4 prosenttia korkeammalla kuin vuotta aiemmin.

Vehnä kallistui 33,8 prosenttia ja ohra 21,3 prosenttia. Kokonaisuudessaan kasvituotteiden hinnat nousivat 14,3 prosenttia. Lihojen ja eläintuotteiden hinnat laskivat samaan aikaan 2,6 prosenttia.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) vilja-asiamies Max Schulman kertoo, että kaurasato oli viime vuonna pieni Suomen lisäksi myös Ruotsissa, Baltian maissa ja muualla Pohjois-Euroopassa. Kysyntä on ollut kuitenkin varsin kova.

– Kauran kysyntä on yleisesti ollut nousussa. Elintarvikepuolella nähdään investointeja Suomessa ja muualla. Myös rehupuoli on löytänyt kauran. Kauralla on ihan hyvä kysyntä tällä hetkellä. Se yleensä vahvistaa hintoja, Schulman kertoo.

Viime vuonna viljasato oli 30 prosenttia normaalia pienempi – pienin yli 30 vuoteen. Nyt sadosta odotetaan tulevan normaali.

– Liian aikaista tietysti sanoa ennen kuin puimurit ovat käyneet pelloilla enemmän.

Puinteja aloitettiin etelärannikolla ja Varsinais-Suomessa jo elokuun alkupuolella.

– Huippusadosta ei voida puhua. Kuivuus on kurittanut jonkin verran.

Schulman huomauttaa, että vaikka ennusteet sadon laadusta ovat varsin hyviä, vasta syksy näyttää lopullisesti, onko kuivuus verottanut jyväkokoa.

Uuden sadon myötä tulevat hintanoteeraukset ovat Schulmanin mukaan toisenlaisia kuin vanhan sadon hinnat. Kun sato on suurempi kuin viime vuonna, myös hinnat kehittynevät vanhan sadon hintoja matalammiksi.