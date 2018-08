Terveysyhtiö Pihlajalinnan kannattavuus heikkeni, alkuvuoden tulos jäi miinukselle

Sote uudistuksessa rahat leviää kuin pieru Saharaan. Kohta on vain useita savuavia raunioita ja julkinenkin hajotettu. Ei näin pienillä (koko Suomi) väestömäärillä ole varaa rakentaa päällekkäisiä kilpailevia raskaita investointeja.

Jos ei tätä uskota, se karvaasti tullaan sitten kokemaan.

Jossain Saharan takana sitten kyllä joku älykäs vedättäjä saattaa laskea seteleitään, ehkä hekin kuitenkin saavat siipeensä ! Hajottaminen on vain KOK OK n idea ja heidän neuvonantajansa on sitten Saharan takana..