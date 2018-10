Terrafame toivoo ympäristöystävällisyydestä kilpailuvalttia – Uuden akkukemikaalitehtaan tuotanto jopa miljoonan sähköauton tarpeisiin

Terrafamen akkukemikaalitehtaan rakentaminen on varmistunut, ja tavoitteena on aloittaa kaupallinen tuotanto vuoden 2021 alussa. Investointi pienentää valtion omistusosuutta Terrafamesta.

Monimetalliyhtiö Terrafamen tänään varmistuneen akkukemikaalitehtaan ympäristöystävällisyyden uskotaan olevan kilpailuetu, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen Lännen Medialle.

– Meidän itse kehittämämme tuotantoprosessi on kilpailijoihin verrattuna erittäin kilpailukykyinen ja aivan ylivoimainen hiilijalanjäljen kannalta.

Lukkaroisen mukaan sähköautojen valmistajat ovat kiinnostuneita akkuvalmistuksen kasvihuonepäästöistä. Siksi ympäristövaikutukset on tärkeää huomioida uuden akkukemikaalitehtaan toiminnassa ja energiankäytössä.

Lukkaroinen muistuttaa, että viime vuonna Terrafame jätti käyttämättä noin 30 prosenttia ympäristöluvan päästökiintiöstä, ja suunta on jatkunut edelleen alaspäin. Tänä vuonna kiintiöstä on käytetty vasta 16 prosenttia.

Suurin syy tähän on Lukkaroisen mukaan se, että Terrafamen aikana kaivoksella käyttöön otettu sulfaatinhallinta toimii tehokkaasti.

– On ollut positiivista, ettei Vuoksen vesistön suuntaan ole ollut lainkaan kuormitusta viimeisen puolentoista vuoden aikana, Lukkaroinen lisää.

Akkukemikaalitehtaan ympäristövaikutusten arviointi on käynnissä. Ympäristölupahakemus jätetään ensi vuoden alussa.

Akkukemikaalia yli miljoonalle sähköautolle

Terrafame kertoi akkukemikaalitehtaan rakentamispäätöksestä torstaina. Tehdashanketta on suunniteltu vuoden 2017 syksystä lähtien.

Investoinnin arvo on 240 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että akkukemikaalitehdas valmistuu vuoden 2020 lopulla ja kaupallinen tuotanto aloitetaan vuoden 2021 alussa. Tehtaan pohjatyöt ovat jo käynnissä.

Akkukemikaalitehtaassa tuotettaisiin materiaalia jopa miljoonan sähköauton tarpeisiin. Niin monen sähköauton akkuun riittäisi tehtaan vuosittainen nikkelisulfaatin tuotantokapasiteetti, eli 170 000 tonnia. Kobolttisulfaatin tuotantokapasiteetti on 7 400 tonnia, eli noin 300 000 sähköauton akkuun.

Alkuviikosta suuri saksalaisyritys Basf kertoi, että se on päättänyt sijoittaa Harjavaltaan ensimmäisen uusia akkumateriaaleja valmistavan tehtaansa, josta saadaan akkumateriaalia noin 300 000 täyssähköautoon.

Joni Lukkaroisen mielestä on hienoa, että Suomeen saatiin kaksi merkittävää sähköautojen akkuihin suuntaavaa hanketta samalla viikolla.

– Sähköautoistumisen yleistymisen kannalta on hienoa, että tällaisia projekteja tulee Eurooppaan ja Suomeen. Autoja voidaan silloin rakentaa samassa tahdissa markkinan kehittymisen kanssa.

Ammoniakin riskeihin kiinnitetään huomiota

Akkukemikaalitehtaassa Terrafamen nykyinen päätuote, eli nikkelikobolttisulfidi, jatkojalostettaisiin sähköajoneuvojen akkujen valmistuksessa käytettäviksi nikkeli- ja kobolttisulfaateiksi.

Tuotannossa hyödynnettäisiin ammoniakkia, joka on ympäristövaikutusten arvioinnin mukaan merkittävä riski.

– Joudumme kiinnittämään erityistä huomiota siihen, miten ammoniakkia käytetään ja varastoidaan. Meidän käyttömäärämme eivät ole silti Suomen mittakaavassa erityisen suuret, toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen toteaa.

– Ylipäänsä päästöt akkukemikaalitehtaasta ovat hyvin vähäisiä. Ne tullaan arvioimaan tarkkaan ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä.

Valtion omistusosuus pienenee

Akkukemikaalitehdas kasvattaa yhtiön liikevaihtoa arviolta 200 miljoonalla eurolla vuosittain.

Projekti on edennyt tehtaan suunnitteluun, ja pääteknologioita koskevat sopimukset on solmittu toimittajien kanssa. Tehtaan suunnittelijaksi ja rakentajaksi on valittu Sweco.

Akkukemikaalitehtaan investoinnin jälkeen valtion omistusosuus Terrafamesta laskee nykyisestä 77 prosentista 69,2 prosenttiin. Investointi ei vaadi lisärahoitusta valtiolta.

Suomen Malmijalostus oy:n helmikuussa 2017 Terrafamelle myöntämästä 50 miljoonan euron sijoitussitoumuksesta 30 miljoonaa kohdennetaan tehdashankkeeseen. Loput uudesta noin 100 miljoonan euron rahoituskokonaisuudesta tulee muilta yhtiön osaomistajilta, eli Galenalta ja Trafiguralta. Myös Sampo on yksi osaomistaja.

Sähköajoneuvot lisääntyvät

Terrafamen hallituksen näkemyksen mukaan nyt on hyvä ajankohta tehdä uusia ratkaisuja, koska yhtiö on saavuttanut tuotannossa tavoitetason ja samalla liikevaihto ja kannattavuus ovat kehittyneet.

Investointipäätöksen taustalla on myös sähköajoneuvojen kysynnän lisääntyminen, mikä johtuu EU:n liikenteelle asettamista ilmastotavoitteista. Kun akuista halutaan isompia, nikkelin osuus litiumioniakuissa nousee.

Jo nyt merkittävä osuus Terrafamen nikkeli-kobolttisulfidituotannosta menee sähköajoneuvojen akkukemikaalien valmistukseen, mutta jalostus tehdään vielä muualla.

Akkukemikaalitehdas