Terrafame sai luvan uraanin talteenottoon, lupaa perustellaan yhteiskunnan kokonaisedulla

Puuttinilta voisi kysellä ydinpommin teko-ohjeita. Venäjältä olisi hyvä nyt kysellä vieraita suomeen, miten valmistetaan ydinpommi. Tämä ei ole huono ajatus, maailma on hauras kaikkialta, ja euron ja eu,n hajotessa meillä olisi oltava ydinpommi, sehän olisi vain suojana, jos jäisimme yksin. Kiittäisimme asiasta fyysikoita vielä monet kerrat. Näin upea maa kuten suomi, jos joudumme yksin, se ei siinä vaiheessa haittaisi mitään, jos vaara sattuisi uhkaamaan, me annamme tiedotteen koko maapallolle...Tänne ei kannata edes harkita hyökkäämistä, sillä me olemme pieni ja pirun tulinen kansa. Ei tulivihainen, vaan tulinen, jolla on ydinase. Lempeä ja hyvätapainen kansa olemme, mutta vaaran uhatessa on oksat pois.