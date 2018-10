Terrafame rakentaa akkukemikaalitehtaan Sotkamoon – tuotanto voi alkaa 2021

Valtion ja veronmaksajien velka rahaa on laitettu Sotkamon kaivoksiin muutamalla miljardilla lisää.

Kyllä valtion yhtiöt on aina toimineet hyvin ja investoivat työpaikkoihin, harmi ettei niitä enää ole, kokoomus on yksityistänyt ne kaikki Viinanen aloitti sanoin, että nyt valtio laitaa yhtiöt myyntikuntoon yksityisille, yksityinen pörssiyhtiö sai edullisesti kalliit tehtaat ja ajoi ne loppuun, nyt on 300 000 työtöntä.

Kohta voidaan Sotkamossakin yksityistää kun alkaa tuottamaan yksityisille pörssiyhtiölle Kiitettävästi miljardeja.