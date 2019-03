Teollisuusliitto asetti pyhäntäläisen LapWallin hakusaartoon – Suomen Yrittäjien mukaan saarrolle ei ole perusteita

Afrikassa on monta maata jossa ei "AY-änkyrät kiusaa" jos yrittäminen siellä on niin mukavaa ja helppoa? Lisäksi muitakin maita löytyy, jossa työntekijöiden oikeudet on aika heikot. Harmi, että juuri noissa maissa on sitten yhteiskuntarauha aika koetuksella ja se yritysten omistava luokkakin joutuu elämään pelossa muurien sisällä. No, mutta ei ole ay-liikettä "kiusaamassa" kyllä.