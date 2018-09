Teollisuuden ylityökielto on pahimmillaan pysäyttänyt tuotantoa, sanoo Teknologiateollisuuden Helle

Teollisuusliiton ylityökielto on jatkunut tänään viikon, ja työnantajien mukaan vaikutukset näkyvät jo. Pahimmillaan ylityökielto on aiheuttanut sen, että tuotantoa on jopa pysähtynyt, sanoo työnantajia edustavan Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle.

- Tilauskirjat ovat nyt täynnä, ja vienti vetää. Sen takia ylitöitä tehdään enemmän kuin normaalisti. Alalla on lisäksi pulaa osaajista eli ei pystytä rekrytoimaan niin paljon ihmisiä töihin kuin tarvittaisiin. Tämä kaikki yhdessä on johtanut siihen, että ylityökiellolla on ollut paljon suurempi vaikutus kuin sillä jossakin muussa tilanteessa olisi, Helle sanoo STT:lle.

Helteen mukaan osa yrityksistä kärsii enemmän ja osa vähemmän sen mukaan, millaista työtä niissä tehdään. Vaikutukset saattavat näkyä myös asiakkailla, joille teknologiateollisuuden yritykset välittävät tuotteita.

- Mutta on aivan selvää, että tämä syö pohjaa loppuvuoden kasvulta. Toivomme edelleen, että tilanne pystytään ratkaisemaan mahdollisimman pian.

Insinööriliitto harkitsee toimia

Useat työntekijäliitot ovat viime viikolla asettaneet ylityökieltoja, joilla ne vastustavat hallituksen suunnitelmaa irtisanomisten helpottamisesta alle 20 hengen yrityksissä. Teollisuusliiton lisäksi ylityökielto on voimassa muun muassa Auto- ja Kuljetusalan AKT:ssa sekä tästä päivästä alkaen Posti- ja logistiikka-alan unionissa PAUssa.

Autoliikenteen Työantajaliiton mukaan tällä viikolla bussiliikenteessä voi tulla peruuntumisia ja myöhästymisiä eri puolilla maata.

Lähi- ja perushoitajaliitto Super sekä sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy aloittavat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon keskiviikosta alkaen. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL kertoo toimistaan huomenna.

Myös Insinööriliitto kertoi tänään harkitsevansa järjestöllisiä toimia. Liiton työmarkkinavaltuuskunta on antanut puheenjohtaja Samu Salolle valtuudet toimia tilanteen vaatimalla tavalla.

Akavalaisen Insinööriliiton mielestä hallituksen linjaus on huonosti harkittu ja sen työllisyysvaikutukset kyseenalaiset. Lisäksi yritys heikentää irtisanomissuojaa herättää sen mukaan turhaa levottomuutta ja epäsopua työmarkkinoilla.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi eilen Ylen Pääministerin haastattelutunnilla, että esityksen valmistelua jatketaan.