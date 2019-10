Teknologiateollisuuden kysyntä laskee selvästi – Työmarkkinapomo Minna Helle: Kiky-tunneista luopuminen merkitsisi palkankorotuksista tinkimistä

Milloin on työnantajien mukaan mahdollista korottaa palkkoja? Tähän asti ei sellaista suhdannevaihetta ole vielä ollut. Jos työnantajan edustaja kertoo, että on olemassa palkankorotusvaraa, niin joko tarina on kerrottu pikkujoulussa hilpeissä tunnelmissa tai ko. henkilö on huomenna siirtymässä toisiin tehtäviin.