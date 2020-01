Tehy, SuPer ja Jyty vaativat kiky-tuntien poistoa ja lisää palkkaa – hoitoalalle halutaan tasa-arvon nimissä sopimus kymmenen vuoden palkankorotuksista

Kyllä hoitajan työ on "kutsumustyötä", ei sitä pelkän rahan vuoksi kukaan tee. No siinä saa eduskunta ja kansa ihmetellä kun loppuu hoitohenkilökunta ja tuodaan ulkomailta "halpatyövoimaa" vuokrafirmojen turvin. Hoitotyötä ei ole koskaan arvostettu rahalla Suomessa, sehän on selvä että tämä sektori vain kuluttaa valtion rahoja - vaikka pitkällä tähtäimellä se myös säästää. Uusi hoitajasukupolvi ei kauan tällaista hommaa tee vaan kouluttautuu muihin ammateihin ja lähtee ulkomaille. Osa tekee jo vuoden kovasti töitä ja sitten lähtevät reppureissaamaan välivuodeksi. Kun ansiosidonnaisen ja nettopalkan ero on kk:ssa esim. 750€ niin voi miettiä kumman pätkätyöläinen välillä valitsee.

Saataisko me sitä rahaa muiden alipalkattujen palkkohin, jos poistettaisi kansanedustajien sopeutumisrahat ja eläkkeet? Maksettaisi heillekin samanlaista työttömuuskorvausta ja eläkettä kuin me muutkin saamme tulojemme mukaan.