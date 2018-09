Technopolis investoi 25 miljoonaa euroa kampuslaajennukseen Tallinnassa

Technopolis ja sen virolainen yhteisyrityskumppani Mainor ovat päättäneet 25 miljoonan euron laajennusinvestoinnista Tallinnan kampuksellaan.

Sepapaja 1 -toimistorakennus rakennetaan Tallinnan lentokentän läheisyydessä sijaitsevalle Ülemisten kampukselle.

Uuden toimistorakennuksen ja pysäköintihallin rakennustöiden arvioidaan alkavan lokakuussa. Sepapaja 1 -rakennus valmistuu arviolta toukokuussa 2020 ja pysäköintihalli joulukuussa 2019.

– Tämä investointi on tärkeä osa orgaanisen kasvun strategiaamme. Aika on nyt kypsä hankkeen käynnistämiselle, sanoo Technopolis Oyj:n toimitusjohtaja Keith Silverang.

Uuden rakennuksen vuokrattava pinta-ala on valmistuttuaan 10 800 m², ja investoinnin vakiintunut tuotto on 8,7 prosenttia. Hankkeeseen kuuluvassa pysäköintihallissa on yli 540 pysäköintipaikkaa.

Technopolis Ülemisten kampus on yhteisyritys, josta Technopolis omistaa 51 prosenttia ja Mainor 49 prosenttia.