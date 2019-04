Tausta: Norjalaisille myydyn DNA:n tarinan alussa on lähes 50 puhelinyhtiötä

Että suomessa on suljetummat markkinat ja siksi hallitsevat yritykset on menestyviä, kiinnostaa ja sehän on tarkoituskin. Norjalla on rahaa sen vuoksi että niillä on siinä rannan tuntumassa sellaista mikä rahaa tuo! Miksi emme saisi hyötyä siitä? Ei se että norjalainen ostaa yrityksen Suomesta, tarkoita että sitä yritystä samantien riistetään yhtään, ainakaan sen kummemmin kuin ennenkään... Päinvastoin, voi olla jopa toisinkin. Kehitystyö helpottuu resurssien kasvaessa, siksihän firmat laajentaa!