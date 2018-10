Tanskalaislehti: Nordeaa epäillään rahanpesusta, pankki ei kommentoinut tapausta

Yllätys. Nordea on saanut Ruotsissa monena vuotena sakot rahanpesusääntöjen rikkomisesta. Sakot ovat tosin mitättömät verrattuna pankin saamaan hyötyyn. Aivan. Nordean hallituksen pj on Nalle puhhuh Wahlroos joka on ollut huolissaan yhteiskunnan tilasta ja yleisestä moraalista. Ja työntekijöiden liian suurista palkoista. Heh heh. Naurattais jos ei itkettäis.