Suurhankkeista into koneiden uusintaan – Oululainen Pesukopla laajentaa toimintaansa metsäteollisuuden hankkeiden takia kärkijoukossa

Metsäteollisuuden investoinnit alkavat Oulun seudulla herätellä palveluyrityksiä investoimaan kalustoon, jolla teollisuutta voidaan palvella entistä tehokkaammin.



Oululainen Pesukopla Oy on lähtenyt etujoukoissa liikkeelle pääasiassa metsäteollisuuden isojen suunnitelmien takia ja on investoinut uuteen rekkojen pesulinjaan.

Pesukoplan päätoimialana on pestä säiliöautojen tankkeja sisäpuolelta. Yritys tekee myös ulkopesuja.



Pesukopla pesee metsäteollisuuden kuljetuksissa Oulussa ja Kemissä liikkuvia säiliöautoja, etenkin mäntyöljykuljetuksissa käytettäviä autoja.



Jos autot ajavat samaa tuotetta, säiliöitä ei tarvitse pestä. Mutta jos tuote vaihtuu kuljetuksissa, säiliö pitää saada puhtaaksi.



Pesukoplan toisen yrittäjän Pekka Hartikaisen mukaan 60 000 euron investointi on heille merkittävä. Yrityksen liikevaihto on 600 000 euron luokkaa.



– Meidän mittapuussa tämä on iso investointi. Me uusimme kaikki koneet ja lisäsimme kapasiteettia yhden ison pesukoneen verran. Koneilla on käyttöikää 15 vuotta.

Stora Enso on jo päättänyt investoinnista Ouluun, ja sen pitäisi toteutua vuoden 2020 loppuun mennessä. Metsä Groupin Kemin tehtaasta ei ole investointipäätöstä.



– Pienen yrityksen haavekuva on, että jos tuollaiset isot hankkeet toteutuvat, tehtaille tulevien kemikaalien määrät nousevat ja automäärät kasvavat, Hartikainen sanoo.



– Meidän pitää reagoida siihen ja toivoa, että he myös käyttävät meitä. Markkinoimalla me emme saa lisää asiakkaita, koska me olemme kaikille kulu. Mutta jos me saamme toimintamme tehokkaammaksi, saamme läpimenoajan pesussa nopeammaksi ja autoilijoiden autot eivät seiso turhaan.



Vanhojen koneiden korvaaminen olisi tehty yksi kone kerrallaan, jos ei olisi tullut uutisia metsäteollisuuden aikeista.



Nyt päädyttiin siihen, että firmaan hankitaan neljä konetta kertarykäisyllä.



Hartikaisen mukaan he kyllä pärjäävät, vaikka metsäteollisuuden jätti-investoinnit eivät toteutuisikaan. Firma on toiminut 15 vuotta ja yrittäjillä kokemusta löytyy.



– Jos metsäteollisuuden investoinnit eivät toteudu, sitten meillä on varakone. Tämä on yrittäjän riskiä, Hartikainen sanoo.

Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari Tuovinen sanoo, että yritykset ovat olleet kiinnostuneita metsäteollisuuden suurhankkeista, mutta varsinaisista investoinneista hän ei ole vielä kuullut.



Skal Pohjois-Suomi ry:n toiminnanjohtaja Taavi Heikkinen sanoo, että autoilijat kyllä odottelevat erittäin kiinnostuneina, mutta eivät ole vielä lähteneet investoimaan.

– Investointeja ei ole varmaan vielä tehty. Autot pystyy hankkimaan nopeallakin aikataululla, kun sopimuksia ruvetaan tekemään. Autoilijat ovat odottavalla kannalla, ja nämä uutiset ovat hyvin tervetulleita.



Uuden tukkirekan saa Heikkisen mukaan noin puolessa vuodessa, jos uuden auton tilaa.



– Autoja ei kannata ostaa varastoon.



Heikkisen mukaan yrittäjät ovat viime vuosina investoineet kalustoon. Nyt alkaa pyöreän puun kuljettaminen tapahtua 76 tonnin yhdistelmillä.



Kuljettajien saanti laajeneviin töihin on Heikkisen mukaan isompi ongelma kuin autojen osto.



– Meidän alalla on muutenkin työvoimapulaa, saati sitten, jos äkkiä pitäisi Kemin tehtaankin takia saada 150 tukkikuskia lisää. Sitä määrää ei oteta ihan tuosta vaan.