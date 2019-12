Suomen Yrittäjien kysely: Paikallinen sopiminen kannustaisi uuden työntekijän palkkaamisessa

Itselläni on kokemusta Suomen yrittäjien jäsenellä töissä olosta.

Kun firmalla oli vaikeata, hän pyysi, että maksais puolet palkoista firman loppuunmyuynnin tuotoista, kun ei tarvitsisi ostaa uutta tavaraa sisään.

Helpottaisin hänen asemaansa ja hän lupasi korvata hyvin.

Kun firma lopetettiin ja olin ensimmäisenä työttömyyspäivänä auttamassa omistajaa hyllyjen tyhjentämisessä, hän vei minut sopivalle pysäkille, josta pääsisin jatkamaan julkiseen terveydenhuoltoon.

Niitä rahoja ei luulunut koskaan.

Kiistipä saatavani, joten en saanut niitä palkkaturvastakaan.

Kertoi viranomaisille olebvansa kunniallinen Suomen yrittäjien jäsen ja firma menisi konkurssiin, jos joutuisi maksamaan.

Rahat jäi minulla saamatta, hän sai myytä firmansa pelkkänä firman nimenä ja minä sain hyvän opetuksen.

Osaan välttää sellaisia ayrityksiä, joiden ovenpielessä on eräs tarra osoittamassa jäsenyyttä.

Paikallinen sopiminen laittomana on toiminut yrittäjän edun mukaisesti jo 90-luvun laman ajoista saakka.

Duunaria kyykytetään työnantajan ja viranomaisten voimin.