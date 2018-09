Suomen Tietotoimisto saamassa 1,5 miljoonan euron kertaluontoisen tuen

Suomen Tietotoimiston pelastamiseen kaavailtu 1,5 miljoonan euron kertaluontoinen tuki etenee. Hallitus hyväksyi torstaina asetuksen kansallisen uutistoimistotoiminnan tukemisesta, ja tukea voi hakea perjantaista lähtien.

Tuen on tarkoitus varmistaa että kansallinen, ympärivuorokautinen uutispalvelu on saatavilla myös jatkossa. Tarkoitus on myös auttaa uutistoimistotoimintaa uudistumaan ja saattaa toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) mukaan tuki tarvitaan, koska valtio haluaa turvata tasapuolisen ja monipuolisen tiedonsaannin koko maassa.

– On tärkeätä huolehtia siitä, mistä STT:tä Suomessa arvostetaan, eli luotettavasta tiedonvälityksestä, ministeri sanoi STT:lle.

Tuella pyritään myös tukemaan suomalaista mediakenttää yleisesti. Robotiikan ja keinoälyn hyödyntäminen voisi palvella monia mediatoimijoita.

Tuesta päätettiin hallituksen lisäbudjettiesityksessä toukokuussa. Silloin puhuttiin, että ilman tukea keskusteltaisiin jo uutispalvelun alasajosta. Suomalaisen mediakentän vaikeudet ovat heijastuneet STT:n talouden tilaan, kun asiakkaat ovat vähentäneet ostojaan.

Bernerin mukaan ei ollut järkevää jäädä odottamaan, että STT:n alasajon jälkeen olisi syntynyt korvaava uutispalvelu.

– Sellainen ei syntyisi ainakaan nopeasti. Siitä olisi todennäköisesti aiheutunut haittaa haja-asutusalueen medioille ja sitä kautta myös muualle mediakentälle. Valtio on halunnut osoittaa, että on tärkeää, että on olemassa kansallinen uutistoimisto, jotta voidaan turvata tasapuolista ja monipuolista tiedonsaantia koko maassa.

Sanoma noussut STT:n suurimmaksi omistajaksi

STT:n omistuspohjassa on sittemmin tapahtunut muutos, kun Alma Media ja TS-Yhtymä kesäkuussa myivät osuutensa Sanomalle. Sanoman omistusosuus STT:stä nousi kaupan myötä yli 75 prosenttiin.

Bernerin mukaan valtiontuki ei merkitse sitä, että STT:stä tulisi valtiollinen uutistoimisto.

– Valtio on tullut apuun siinä vaiheessa kun valtiota on pyydetty.