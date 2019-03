Suomen Pankki: Jokaisella oltava oikeus nostaa omia rahoja – käyttötililtä pitäisi pystyä nostamaan käteistä vähintään 4–5 kertaa kuukaudessa ilman kuluja

Suomen Pankin johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki muistuttaa Lännen Median puheenvuorossa, että käteisen tallettaminen ja nostaminen ovat peruspankkipalveluita, joista pankit ovat luottolaitoslain mukaan velvollisia huolehtimaan. 600 000–800 000 suomalaista käyttää käteistä edelleen pääasiallisena maksuvälineenä.

Maksutavat kehittyvät vauhdilla, ja voimme nauttia siitä, miten ne helpottavat arjen tilanteita. Voin ostaa junalipun puhelimen sovelluksella vain parilla painalluksella samalla, kun juoksen asemalle. Kauppa- tai kahvilalaskun voin kuitata korttia vilauttamalla.

Sananlaskukin sanoo, että aika on rahaa. Kuluttajana arvostamme sitä, että maksaminen sujuu kuin huomaamatta – pelottavankin huomaamatta.

Nytkö se palkka jo meni? Näkymätöntä on vaikea huomata.

Tuomas Välimäki

Aikana, jolloin ympäristö houkuttelee kuluttamaan enemmän ja maksuhäiriömerkinnät lisääntyvät, käteinen raha erottautuu yllättäen edukseen. Kun kolikko siirtyy kädestä toiseen, jää taskun pohjalle sen mentävä kolo.

Yleisen mielikuvan mukaan käteistä käyttää vain vanhempi väki tai sitä kaivetaan lompakosta lähinnä, kun ostetaan torilta marjoja. Tämä on harhaluulo. Kouriintuntuvaa käteistä käyttävät meistä kaikki ainakin silloin tällöin. Edelleen peräti 600 000–800 000 ihmistä käyttää käteistä pääasiallisena maksuvälineenä Suomessa.

Rahat täytyy saada käyttöön muutenkin kuin kuluttamalla

Vaikka isossa kuvassa sähköinen maksaminen on valtavirtaa, tulee huolehtia siitä, että kaikki kansalaiset pysyvät mukana yhteiskunnassa. Kaikki eivät hallitse tekniikkaa, jota sähköinen maksaminen edellyttää. Moni niistä, joille käteinen on ainoa mahdollisuus saada ostoksensa maksettua, on jo muutenkin heikommassa asemassa.

Suomessa vallitsevan käytännön mukaan kauppa voi valita ne maksutavat, jotka se hyväksyy. Sen tulee kuitenkin ilmoittaa tästä selkeästi asiakkailleen ennen kuin nämä tekevät ostopäätöksensä.

Käteisestä kieltäytyminen ei aiheuta kenellekään liiallista haittaa, jos kyseessä on vaikkapa yksi kaupungin keskustan monista kahviloista, mutta mikäli pienen paikkakunnan ainoa apteekki päätyisi samaan, vaarantuu ihmisten yhdenvertaisuus ja turvallisuus.

Oikeus nostaa ja tallettaa käteistä omalle tilille on peruspankkipalvelu. Käteispalveluiden tarjoaminen ei ole pankin oma asia, vaan pankit ovat luottolaitoslain mukaan velvollisia huolehtimaan siitä, että heidän asiakkaillaan on käytössä riittävät palvelut.

Miksi tämä on tärkeää? Jos laki edellyttää, että esimerkiksi palkat ja eläkkeet maksetaan pankkitilille, täytyy ne saada sieltä käyttöön muutenkin kuin kuluttamalla. Käteinen luo myös varmuutta oman talouden hoitoon sekä toimii tilanteissa, joissa sähköinen maksaminen on häiriintynyt.

Käteistä on liikkeessä enemmän kuin koskaan

Jokainen valitsee itse, millaista maksutekniikkaa pitää parhaimpana, ja markkinat vastaavat tähän tarpeeseen. Toivottavasti tasapaino löytyy luontevasti kuluttajan ja markkinoiden kohdatessa.

Peruspankkipalveluiden saatavuudelle tai hinnoittelulle ei ole laissa muuta vaatimusta kuin kohtuullisuus. Suomen Pankki on omissa linjauksissaan korostanut asiakaslähtöistä arviointia niin palveluiden saatavuuteen kuin hinnoitteluunkin.

Ihmisellä täytyy olla oikeus omiin rahoihinsa. Mielestämme omalta käyttötililtä olisi voitava nostaa käteistä vähintään 4–5 kertaa kuukaudessa ilman kustannuksia.

Vaikka käteisen asema maksuvälineenä onkin supistunut merkittävästi viime vuosien ja vuosikymmenten aikana, käteistä on liikkeessä enemmän kuin koskaan.

Käteinen on muutakin kuin maksuväline. Se on myös esimerkiksi säästämisen väline. Aihetta on haastavaa tutkia, mutta joidenkin kansainvälisten selvitysten mukaan käteistä säilytetään pahan päivän varalle yhtä paljon kuin sitä käytetään maksamisessa.

Eurokäteistä on ollut liikkeessä jo kohta parikymmentä vuotta. Sen määrä on kasvanut melko tasaisesti koko ajan. Tällä hetkellä eurokäteistä on liikkeessä noin 1 200 miljardin euron arvosta. Eurokäteinen ei ole katoamassa minnekään ainakaan vuosikymmeniin.

Kirjoittaja on Suomen Pankin johtokunnan jäsen.