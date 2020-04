Suomen Pankilta madonluvut: Koronavirustoimet voivat lohkaista Suomen taloudesta jopa 13 prosenttia, työttömyys jopa 11 prosenttiin

Mitä enemmän rajoitat, sitä vaikeampaa on selviytyä normaalielämään jatkossa, kun rajoitteet olisi otettava pois ja immunitettia on vähemmän jarruttamassa viruksen uutta nousua. Ruotsi on tässä suhteessa erittäin hyvässä asemassa ja tartunnat näyttäisivät sielläkin kääntyneen laskuun. Ainoa virhe Ruotsin mallissa on että vanhuksia ei onnistuttu suojaamaan niin hyvin kuin olisi ehkä voinut. Suomessa testausta on liian vähän ja toisen aallon riski kasvaa suureksi.