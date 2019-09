Suomen Lidl saa uuden toimitusjohtajan, kun vanha päätti jättää tehtävänsä: "Oikea hetki vaihtaa kapulaa"

Lidl Suomen toimitusjohtaja vaihtuu, kun nykyinen toimitusjohtaja Lauri Sipponen on päättänyt jättää tehtävän.

Uutena toimitusjohtajana aloittaa lokakuussa Nicholas Pennanen, joka työskentelee tällä hetkellä Lidl Suomen johtoryhmässä operatiivisena johtajana.

Lidl Suomen väistyvä toimitusjohtaja Sipponen on toiminut tehtävässä vuodesta 2010 asti. Yhtiön tiedotteen mukaan tehtävän jättäminen on Sipposen henkilökohtainen päätös.

– Nyt on oikea hetki vaihtaa kapulaa yhtiön johdossa. Olemme rakentaneet hienon ja vahvan uuden toimijan Suomen päivittäistavaramarkkinoille. Markkinaosuus on kasvanut kymmeneen prosenttiin ja yhtiön yli 5000 taitavaa työntekijää palvelevat joka viikko yli kahta miljoonaa suomalaista asiakasta, Sipponen toteaa tiedotteessa.

Lähes 20 vuotta Lidlillä

Väistyvä toimitusjohtaja Lauri Sipponen on ollut yhtiön palveluksessa siitä alkaen, kun Lidl rantautui Suomeen vuonna 2001.

2000-luvulla Sipponen perehtyi toimintaan Hollannissa ja Saksassa sekä työskenteli Suomessa operatiivisen liiketoiminnan johdossa aluejohtajana sekä myöhemmin hallintojohtajana.

Tiedotteen mukaan pitkäaikainen väistyvä toimitusjohtaja jättää tehtävän luottavaisin ja hyvin mielin.

– Olemme mullistaneet markkinaa ja hieman yhteiskuntaakin ja olemme onnistuneet pääsemään osaksi miljoonien suomalaisten viikoittaista arkea. Tällainen omalle kohdalle osunut ainutlaatuinen kokemus ja onnistuminen vetää samanaikaisesti kiitolliseksi ja nöyräksi, Sipponen kommentoi tiedotteessa.

– Tämä on ollut hieno matka. Yhtiön perusta on vahva ja olen varma, että menestystarina jatkuu Nicholaksen ja yli 5000 taitavan kollegani voimin.

Tuleva toimitusjohtaja Nicholas Pennanen on ollut konsernin palveluksessa eri maissa ja eri tehtävissä vuodesta 2009 alkaen. Hän kiittää tiedotteessa Lauri Sipposta hänen lähes 20 vuoden työstään yhtiön hyväksi.

– Laurin johdolla Lidl on kasvanut ja kehittynyt merkittävästi, ja hän on luonut yhtiöön hyvän, innostavan ja uudistumishaluisen ilmapiirin. On hienoa jatkaa kasvua yhdessä huippuammattitaitoisen henkilöstömme kanssa, Pennanen sanoo tiedotteessa.