Suomen Kiinteistövälittäjät ennustaa asuntojen kysynnän nousevan koko Suomessa – Kainuun asuntokauppa kasvanut selvästi kuudessa vuodessa

Suomen Kiinteistövälittäjät ry:n tekemä ennuste pitää todennäköisenä, että asuntomarkkinat jatkavat kasvuaan koko Suomessa. Kiinteistövälittäjien mukaan luvut vuoden 2019 kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta näyttävät selvästi paremmilta kuin edellisvuonna. Vanhojen asuntojen kauppa on yhdistyksen mukaan noin kolme prosenttia edellisvuotta edellä.

Yli 70 prosenttia yhdistyksen noin 1600 välittäjistä ennustaa kerrostalojen kysynnän nousevan tai pysyvän ennallaan loppuvuoden aikana. Koko Suomessa vanhojen kerrostalojen hintojen arvioidaan pysyvän lähes ennallaan.

Kiinteistövälittäjien ennusteen mukaan Kainuun asuntomarkkinoiden tilanne on parempi kuin julkisuudessa on arvioitu. Toteutuneiden kauppojen tilastoissa Kainuun asuntokaupan volyymi on kasvanut selvästi viimeiset kuusi vuotta.

Painotus Kainuun asuntokaupan volyymissa on siirtynyt enemmän rivi- ja omakotitaloihin. Kerrostalokaupoissa näkyy alueen talokannan noin 40 vuoden keski-ikä, mikä tarkoittaa peruskorjausten lähestymistä. Kerrostalokauppa on kuitenkin volyymiltaan kasvussa Kainuussa, Suomen Kiinteistövälittäjät ry. arvioi.

Kaksi kolmasosaa Oulun seudun välittäjistä uskoo osakehuoneistojen kysynnän lisääntyvän tai pysyvän ennallaan. Rivitalojen kysyntää pidetään Oulun seudulla erittäin vahvana ja omakotitalojen kysynnän ennustetaan pysyvän ennallaan.

Pohjois-Suomessa uudempien ja uusien kerrostaloasuntojen kysynnän ennustetaan pysyvän hyvällä tasolla, mutta vanhempien omakotitalojen kysynnän ja hintojen laskevan. Paikkakunnilla, joilla on työpaikkoja, kysyntä on kohtuullista. Vanhempien omakotitalojen kaupassa näkyy erityisesti pankkien rahoituksen saatavuuden vaikeus ja se osaltaan estää kauppaa, vaikka ostohaluja olisi merkittävästikin.