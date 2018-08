Suomella on mahdollisuuksia päästä akkuteollisuuden kärkimaaksi – maaperästä löytyy mineraaleja ja osaamista riittää

Samanlainen määperä on koko Scandinaviassa ja malmia löytyy ihan samalla tavalla. Kaivokset saastuttaa niinkuin Talvivaara on osoittanut ja myös Kittilän kultakaivos. Muissa Pohjoismaissa on senverran tarkat ympäristömääräykset kaivoksille ettei niiden toiminta kannata samalla tavalla ja muutenkin Suomessa ei kaivosyhtiöt käytännössä ole koskaa joutuneet vastuuseen. Outokummulla oli Nivalan Hituran kaivos vuosikymmeniä niin se myytiin malmin loputtua toiselle yhtiölle joka vuoden toiminnan jälkeen teki konkurssin. Tällä tavalla Outokumpu säästi miljoonia kuin ei joudu vastuuseen alueen hoidosta ja maisemoinnista. Tämä kaikki on Suomessa mahdollista ja täysin laillista.