Suomeen suunniteltujen puukerrostaloasuntojen määrä kasvussa – uusia puisia julkisrakennuksia nousemassa Helsinkiin ja Pudasjärvelle

Puukerrostalohankkeiden määrä Suomessa on jälleen kasvanut viime vuodesta, kertoo ympäristöministeriön tilaama selvitys.

Viime vuonna suunnitteilla oli 6 000 uutta puukerrostaloasuntoa. Nyt niiden määrä on noussut 7 500:aan.

Kärkisijaa puukerrostalohankkeissa pitää Tampere. Todennäköisiä hankkeita on suunnitteilla seitsemän ja mahdollisia yksi. Suurin yksittäinen käynnissä oleva puukerrostalohanke on Turun Linnanfältissä, johon on rakentumassa noin 950 puukerrostaloasuntoa.

Varmoja julkisia puurakennushankkeita on tulossa Helsingin Jätkäsaareen ja Katajanokalle sekä Pudasjärvelle. Jätkäsaaren Wood Cityyn on rakenteilla peliyhtiö Supercellin toimistotalo ja suunnitteilla on hotelli. Katajanokalle nousee metsäyhtiö Stora Enson uusi pääkonttori. Hirsirakentamisestaan tunnetulle Pudasjärvelle on rakentumassa vuonna 2021 valmistuva kolmekerroksinen hirsinen monitoimikeskus.



Tällä hetkellä Suomessa on rakenteilla tai suunnitteilla yhteensä 63 puukerrostalohanketta eli yksittäisiä puukerrostaloja, puukerrostalokortteleita tai suuren mittakaavan puurakenteisia julkisia rakennuksia.

Viime vuonna hankkeita oli kokonaisuudessaan 51. Vuonna 2017 niitä oli 40.

Hankkeisiin on laskettu mukaan vähintään kolmekerroksiset puukerrostalohankkeet, joista varmasti toteutuvia on 18, todennäköisiä 31 ja mahdollisia 14. Mahdollisia hankkeita ovat kaavavaiheessa olevat laajat hankkeet, joissa ei ole vielä puurakentamiseen sitoutunutta rakennuttajaa tai rakentajaa.

– Luvut osoittavat, että teollinen puurakentaminen on pääsemässä vauhtiin Suomessa. Viime vuosina Suomeen on perustettu useita puuelementtitehtaita, ja yhä useampi rakennuttaja on alkanut käyttämään puuta kerrostalojen runkomateriaalina, ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino sanoo.



Selvityksen mukaan puukerrostalohankkeita on tulossa tasaisesti ympäri maata. Eniten hankkeita on kaavailtu Uudellemaalle, Pirkanmaalle ja Varsinais-Suomeen. Maakunnista vain Lappiin, Kainuuseen, Etelä-Karjalaan, Päijät-Hämeeseen, Kanta-Hämeeseen ja Ahvenanmaalle ei ole tällä hetkellä suunnitteilla yli kolmekerroksisia puukerrostalohankkeita.



– Toivon, että jokaisessa maakunnassa ja kunnassa puu nähtäisiin tasavertaisena rakennusmateriaalina muiden materiaaleihin kanssa. Puurakentamisen lisäämiseen voidaan vaikuttaa muun muassa kaavoituksen, maankäyttösopimusten ja tontinluovutusehtojen kautta, Heino sanoo.