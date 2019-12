Suomalaisoperaattorit luottavat Huawein laitteisiin – Pohjois-Suomessa Huaweille ulkoistettu verkon operointia

Elisa, Telia ja DNA ovat kaikki rakentaneet verkkojaan sekä kiinalaisyhtiön että Nokian ja Ericssonin laitteilla. Itä- ja Pohjois-Suomessa myös verkon operointia on ulkoistettu Huaweille.

Suomalaisoperaattorit nojaavat kiinalaisyhtiö Huawein laitteisiin niin nykyisissä 4g-verkoissaan kuin seuraavan sukupolven teknologiassa. Elisa, Telia ja DNA ovat kaikki rakentaneet verkkojaan sekä Huawein että Nokian ja ruotsalaisen Ericssonin laitteilla.

Keskustelu Huawein turvallisuusriskeistä on käynyt myös Euroopassa kuumana, sillä etenkin Yhdysvallat on epäillyt Huawein vuotavan laitteidensa kautta tietoa Kiinan johdolle. Varsinaista näyttöä vakoilusta ei ole kuitenkaan kyetty osoittamaan. Huawei on itse systemaattisesti kiistänyt väitteet.

Kaikki suomalaisoperaattorit korostavat, että laitetoimittajat ovat lähtökohtaisesti samalla viivalla ja niitä punnitaan kaupallisin perustein.

– Emme tee eroa turvallisuusmielessä eri verkkotoimittajiin. Toistaiseksi minkäänlaisia todisteita siitä, että Huawein laitteisiin liittyisi joitakin tietoturvariskejä, ei ole esitetty, sanoo DNA:n turvallisuusjohtaja Vesa Vuoti.

– Samaan hengenvetoon on todettava, että tietoturva ja tietosuoja ovat meille äärimmäisen tärkeitä asioita. Ne ovat meidän liiketoimintamme ytimessä.

Elisa torjuu vikatilanteita Pasilan kyberturvakeskuksessa

Kukin operaattori kertoo operoivansa omia verkkojaan itse ja huolehtivansa näin niiden turvallisuudesta. Itä- ja Pohjois-Suomessa Suomen Yhteisverkon alueella operointia on sen sijaan ulkoistettu laitetoimittajalle eli Huaweille. Suomen Yhteisverkko on Telian ja DNA:n yhteisyritys.

Elisa valvoo verkkojensa toimintaa yhtiön pääkonttorissa Helsingin Pasilassa sijaitsevassa kyberturvallisuuskeskuksessa. Siellä seurataan reaaliajassa, miten yrityksen verkot toimivat.

Tilannekeskus näyttää isoine tietokonenäyttöineen melko tavanomaiselta avokonttorilta. Se on kuitenkin monen lukon takana ja tarkkaan suojattu.

– Me havainnoimme esimerkiksi sitä, jos tapahtuu jonkinlaisia palvelunestohyökkäyksiä Elisaa tai Elisan asiakkaita kohtaan. Näitä tulee ihan päivittäin, kertoo Elisan kyberturvallisuus- ja palvelunhallintajohtaja Markus Kinnunen.

Kauniin sininen väri näytölle piirtyvässä kartassa kertoo, että tällä hetkellä kaikki on mallillaan. Yli 90 prosenttia vikatilanteista pystytään Kinnusen mukaan hoitamaan automaattisesti.

– Olemme nähneet, että pystymme parantamaan merkittävästi laatua, kun kehitämme itse automaatiota. Olemme merkittävästi vähentäneet asiakkaille näkyviä vikamääriä, kun olemme pystyneet itse kehittämään erilaisia algoritmeja, jotka tunnistavat mahdollisen vikatilanteen jo ennalta.

Suomen Yhteisverkon alueella operointi ulkoistettu Huaweille

DNA:lla on vastaava valvontakeskus Lahdessa, jossa yhtiö valvoo ja ylläpitää verkkojaan ympäri vuorokauden.

– Jaetun verkon osalta (Suomen Yhteisverkko) on käytännössä ollut tarkoituksenmukaisinta ulkoistaa operointi ulkopuoliselle. Molemmat omistajat kun eivät voi sitä yhtä aikaa itse operoida, kommentoi DNA:n Vesa Vuoti.

– Molemmat tavat operoida verkkoja ovat turvallisia ja molemmat ovat EU:ssa ja muualla maailmallakin hyvin tavanomaisia tapoja, hän sanoo.

Myöskään Telian verkkoarkkitehtuurista vastaava johtaja Timo Hietalahti ei näe turvallisuusriskinä sitä, että verkon operointi on ulkoistettu laitetoimittajalle.

– EU:n ulkopuolista asiantuntijatukea on tullut (laitetoimittajilta) operaattoreille niin kauan kuin mobiiliverkkoja on ollut olemassa. Se on operaattorin politiikasta kiinni, kuinka asiat hoidetaan. Taustaselvitykset pitää olla kunnossa, Hietalahti sanoo.