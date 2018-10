Suomalainen haluaa maksaa taloyhtiölainan pois asuntolainalla – oma laina joustaa paremmin kuin taloyhtiölaina

Kun vähän lukee, kuinka paljon ihmiset kitisee jossain teksareissa, yms. taloyhtiön asioista on helppo arvata onko oltu paikalla yhtiökokouksessa tai kiinnostaako / ymmärretäänkö taloyhtiön asioita yleensäkään. Monesti esim. hoitovastikkeiden hinta per m2 on aika korkea ja taustalla se, ettei mitään ostettavia palveluita ole kilpailutettu kunnolla.