Säteilyturvakeskus (STUK) on saanut Fennovoimalta vasta pienen osan aineistosta, jonka se tarvitsee tehdäkseen turvallisuusarvion Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamislupahakemuksesta.

Tilanne ei juuri ole muuttunut viime joulukuun alusta, jolloin STUK kertoi saaneensa ydinvoimayhtiöltä alle kymmenesosan tarvittavista dokumenteista.

– Merkittäviä uusia aineistotoimituksia ei ole tapahtunut. Meillä on nyt käsitelty aineistoja, joita Fennovoima toimitti viime vuoden puolella, projektipäällikkö Janne Nevalainen STUKista sanoo.

Vielä viime elokuussa Fennovoima ilmoitti toimittavansa suurimman osan lupa-asiakirjoista tämän vuoden alkupuolella.

– Tämä ei ole toteutunut, emmekä ole saaneet uutta tietoa siitä, missä tahdissa mitäkin on tulossa. Luvitussuunnitelmaa koskeva neuvonpito pidetään kesäkuussa, Nevalainen kertoo.

Fennovoima on kertonut, että STUKin arvioitavaksi lähetettävää rakentamislupa-aineistoa kertyy yhteensä noin 50 000 sivua. STUK taas on arvioinut, että jos se saisi kaiken tarvittavan aineiston kerralla, turvallisuusarvion tekemiseen kuluisi noin puolitoista vuotta.



Moni iso asia on yhä auki

STUK julkaisee pian kolmannesvuosiraporttinsa Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen valvonnasta. Esimerkiksi hankkeen johtamisessa ja turvallisuuskulttuurissa on yhä parantamisen varaa.

Laitostoimittajan ja pääurakoitsijan menettelyjä pitäisi kehittää merkittävästi. Lisäksi Fennovoiman into ottaa oppia muista hankkeista vaikuttaa vähäiseltä.

– Tähänkin tullaan varmasti palaamaan johtamisen tarkastuksessa kesällä, Nevalainen sanoo.

Ydinvoimalahankkeessa moni iso asia on auki. Laitoksen automaatiotekniikan toimitusketju on yhä määrittelemättä. Myös reaktoripainesäiliön osien takominen Ukrainassa on vasta valmisteilla.

Fennovoima toivoo saavansa Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamisluvan vuonna 2021. Tuolloin alkaisi myös varsinaisen voimalan rakentaminen. Kaupalliseen käyttöön laitos ehtisi vuonna 2028 eli nelisen vuotta aiemmin arvioitua myöhemmin.

