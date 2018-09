STT:n päätoimittaja vaihtuu - vastaavaksi päätoimittajaksi Minna Holopainen

Suomen Tietotoimiston STT:n vastaavaksi päätoimittajaksi on nimitetty Minna Holopainen 1. lokakuuta alkaen. Hän työskentelee nyt STT:n uutispäätoimittajana.

Nykyinen vastaava päätoimittaja, toimitusjohtaja Mika Pettersson jättää tehtävänsä yhteisestä sopimuksesta ja hyvässä yhteisymmärryksessä. Hän on ollut STT:n vastaavana päätoimittajana ja toimitusjohtajana 12 vuotta.

- Aloin pohtia uuden tekemistä jo viime keväänä, ja olen keskustellut tästä avoimesti myös yhtiön hallituksen kanssa. Olen ollut tässä roolissa 12 vuotta. Se on pitkä aika turbulentilla media-alalla semminkin kun viime vuodet ovat STT:ssä olleet raskaita. Koko Euroopassa taitaa olla vain yksi uutistoimistojohtaja, joka on ollut toimitusjohtajana pidempään, Pettersson sanoo.

Holopainen on työskennellyt STT:ssä vuodesta 1997 eri tehtävissä, muun muassa toimittajana, uutispäällikkönä ja toimituspäällikkönä. Vuodesta 2010 Holopainen on ollut uutispäätoimittajana.

- STT:n toimitus on hieno, kunnianhimoinen työyhteisö, jossa opin itse uutta joka päivä. Mika on ollut 12 vuotta paras mahdollinen esimies ja työpari sen johtamisessa. Tietysti on haikeaa, kun hän lähtee, mutta STT:n uutistyö jatkuu. Haluamme kehittää uutistoimistoa asiakkaidemme ja suomalaisen yleisön tarpeisiin, Holopainen sanoo.

STT:n uuden toimitusjohtajan valinnasta päätetään lokakuussa.