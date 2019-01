Stora Enson Oulun tehtaan muutos kartonkitehtaaksi auttaisi ympäristöä – vaikutus henkilöstötarpeeseen mietityttää työntekijöitä

Joutas lopettaa koko tehdas. Johan tuo on ilmaa pilannut tarpeeksi kauan. Toisekseen Oulusssakin on valtava työvoimapula ja näin vaalien alla työvoimapula vain yltyy...niin uus homma löytys varmasti samontein😁. Palkka toki vois olla alle päivärahan😂Nykäsen Mattihan totes, että jokainen tsäänssi on uus mahdollisuus😆