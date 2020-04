SSAB sulkee Raahen toisen masuunin – yhtiö lomauttaa henkilöstöään

Kyllä ottaa aivoon, kun SSAB houkuttelee mainoksissaan hakeutumaan palvelukseensa ja kehuu kuinka mahtava ja hyvä firma on työntekiöille. No mitä on todellisuus? Jatkuvaa yt neuvottelua ja lomautusta. Aina epävarmuus päällä, koskaan ei tiiä millon lomautetaan tai potkitaan pihalle. Ihme touhua. Nyttenkin ihmetyttää kuinka kädestä suuhun tämä yhtiö elää jos korona tässä vaiheessa ajaa tuotannon seis? Joku ei nyt tee työtään jossakin portaassa.