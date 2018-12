Nimimerkille Ei vaan Oulusa, otapa pää pois pensaasta ja ala seuraamaan Oulun it-alaa, joka on paremmissa voimissa kuin koskaan. Olemme muun muassa koko maailman ykkös 5G kaupunki, meillä on enemmän it-alan työpaikkoja kuin koskaan Nokian aikaan ja jatkuva pula työntekijöistä. Startuppeja on syntynyt ja syntyy kuin sieniä sateella, yksi kuumimmista uusista yrityksistä on esimerkiksi Oura.

Helsinki nyt vain on jo kulkuyhteyksien kannalta vetovoimaisempi paikkakunta tällaisille tapahtumille kuin Oulu, mutta kyllä Oulu on vähintään helsingin veroisesti it-alan tiedossa koko maailmalla tälläkin hetkellä.