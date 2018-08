SK: Hallinto-oikeus tuomitsi Mehiläisen rahasiirrot verokikkailuksi

Eipä sillä että minä megakorporraatioita tukisin, mutta tuollainen verojen maksaminen on järjetöntä. Kenenkään ei tule joutua maksamaan miljoonia veroja.

Yhteiskunnan on muututtava ja muutos täytyy tapahtua hallinnon jatkuvassa rahojen syytämisessä. Hallinnon on alettava tulla toimeen hyvin vähällä rahalla ja se todellakin tarkoittaa, että niitä virastoja ja virkamiehiä lakkautetaan reilusti. Myös ylläpidettäviä sääntöjä on leikattava. Tämän jälkeen verot on leikattava minimiin ja osittain jopa poistettava.

Näillä lääkkeillä Trump räjäytti potin Yhdysvalloissa ja nyt siellä on kaikilla töitä. Matalat yritysverot tarkoittavat sitä, että uusia yrityksiä syntyy suuria määriä ja yritysten rahat jäävät Yhdysvaltoihin eivätkä lähde mihinkään verottajaa piiloon. Ymmärrättehän te että ne yritysten ja rikkaiden rahat lähtevät heti kiertoon kun ilmapiiri vapautuu eikä ole uhkaava kuten Suomessa. Meidän on haluttava että rikkaan pysyvät Suomessa ja tuhlaavat kaikki rahansa tänne ja rakentavat uusia mökkejä Kajaaniin ja Muonioon jne. Sieltä me ne todelliset rahat saadaan kun rikkaille töitä teemme. Oletko edes koskaan kokenut kun rikas maksaa sinulle hyvin tehdystä työstä? Se on kahden päivän duunista viikon palkka kourassa. Sellainen systeemi me halutaan eikä mitään sosialistista superverotusta.