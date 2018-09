Kymmenen vuotta sitten kärjistyneestä finanssikriisistä ei opittu ainakaan riittävästi, arvioi Aalto-yliopiston taloustieteen emeritusprofessori Sixten Korkman.

Harjoitettu politiikka torjui suuren laman syntymisen maailmassa, mutta se synnytti Korkmanin mukaan järkyttävän syvän taantuman, jossa syyttömät jälleen kerran kärsivät.

– Itse asiassa maailma on aikalailla ennallaan ja olemme jälleen kerran haavoittuvia kriiseille, Korkman sanoo STT:lle.

Uusista ideoista on pulaa ja Korkmanin mukaan tyhjiötä on monessa maassa täyttänyt nationalistinen populismi.

Ensi viikolla tulee kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun amerikkalaisen Lehman Brothers -investointipankin kaatuminen sysäsi finanssikriisin täyteen mittaan. Nyt maailmassa on enemmän velkaa kuin kriisin alkaessa tai koskaan aikaisemminkaan.

– Rikkaissa maissa on ehkä saman verran velkaa kuin finanssikriisin aikaan, mutta sitä on todella paljon, noin neljä kertaa suhteessa bruttokansantuotteeseen. Koko maailman tasolla velkaa on vain noin kaksi kertaa suhteessa bruttokansatuotteeseen, mutta enemmän kuin finanssikriisin aikana, Korkman sanoo.