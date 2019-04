Sipilä ihmetteli talousasioiden puuttumista hallitustunnustelijan kysymyksistä: "Vaikeuttaa vastaamista"

Talousasioita hoidetaan tapauskohtaisesti ja niiden suunnittelu ilman leikkauksia on kyllä mahdollista mister Sipilä. Se yksinkertainen leikkuri, jota Sipilä harrasti, on tullut tiensä päähän. Fiksumpiakin tapoja talouden hoitoon on, vaikka leikkuri leikkaa vielä tänäkin vuonna lomarahat niitä kovasti tarvitsevilta!