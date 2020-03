Siklatalot Oy irtaantuu Sikla-konsernista – yhtiön nimi vaihtuu Saagatalot Oy:ksi

Pientaloja myyvä Siklatalot Oy on kevään 2020 aikana irtoamassa Sikla-konsernista. Yhtiön nimi vaihtuu Saagatalot Oy:ksi ja brändi uudistuu.

– Tarve irtautua Sikla-konsernista on kasvanut parin viime vuoden aikana, kun olemme huomanneet, että pientaloliiketoiminta ei hyödy ison konsernin palveluista. Pientaloliiketoiminnassa voittomarginaalit ovat melko pienet, siksi toiminnan täytyy olla kaikin puolin tehokasta ja kilpailukykyistä, kertoo Saagatalot Oy:n va. toimitusjohtaja, Janne Nieminen tiedotteessa.

Siklatalot, joka nyt siis on muuttunut Saagataloiksi, perustettiin vuonna 2007 Oulussa. Yhtiön viime vuoden liikevaihto oli 27,8 miljoonaa euroa. Suoraan yhtiö työllistää yli 50 henkilöä.

Sikla-konsernin tilapuolen liiketoiminta on kasvanut vauhdilla, ja monia konsernia koskevia päätöksiä on tiedotteen mukaan tehty tilapuolen ehdoilla. Irtautumisen tavoitteena on, että pientaloliiketoimintaa pystytään paremmin kehittämään sen omilla ehdoilla – mahdollisimman ketterästi.

– Jatkossa Saagatalot tuottaa itse muun muassa tarvitsemansa hallinnon ja markkinoinnin palvelut. Näin niitä päästään kehittämään Saagataloille parhaalla mahdollisella tavalla.

– Kuluttajista aika iso osa varmasti mieltää Siklan nimenomaan pientalojen rakentajaksi, sillä siitä yhtiön tarina on alkanut. Siksi on haaste saada vietyä viestiä kuluttajille siitä, että pientalojen rakentaminen on siirtynyt erilleen Siklasta. Sitä työtä pitää tehdä pitkään, jopa useita vuosia, kertoo Saagatalojen markkinointipäällikkö Elisa Niemelä.

Omat haasteensa on tuonut tiukka aikataulu, jolla brändiuudistusta on lähdetty tekemään.

– Aloitimme prosessin tammikuussa, ja tiukka deadline asetettiin maaliskuun loppuun. Uudet kotisivut julkaistaan 1. huhtikuuta, Niemelä kertoo.