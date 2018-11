Sijoitusyhtiö Panostaja ja Minttu Räikkönen sijoittivat oululaiseen Gugguu-lastenvaatefirmaan, Räikkönen mukana malliston suunnittelussa

Suomalainen sijoitusyhtiö Panostaja Oyj ja Minttu Räikkönen ovat ostaneet osan oululaisesta Gugguu-firmasta, joka suunnittelee ja valmistaa lastenvaatteita.

Panostaja omistaa nyt noin 43 prosenttia Gugguusta. Yrityksen perustajat Miia Riekki ja Anne Valli jatkavat yhtiön merkittävinä omistajina muiden avainhenkilöiden lisäksi.

– Gugguu on menestynyt erinomaisesti Suomessa ja yritys on aloittanut kansainvälistymisen varovaisesti, mutta onnistuneesti. Yhtiö on tyypillinen esimerkki hienosta suomalaisesta yrittäjätarinasta, sanoo Panostajan sijoitusjohtaja Miikka Laine tiedotteessa.

Hänen mukaansa Panostajan tavoitteena on vauhdittaa Gugguun kasvua sekä auttaa yritystä asioissa, jotka liittyvät verkkokaupan kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja brändäykseen.

Minttu Räikkönen kertoo tutustuneensa yritykseen omien lasten kautta.

– Kiinnostuin Gugguusta alun perin hankkiessani lapsillemme käytännöllisiä, laadukkaita ja hyvännäköisiä vaatteita ja asusteita, Räikkönen kommentoi.

Minttu Räikkönen on tehnyt jo usean vuoden ajan yhteistyötä Gugguun kanssa. Viime vuodesta saakka hän on osallistunut myös tuotesuunnitteluun. Gugguu ja Minttu Räikkönen lanseeraavat yhteisen malliston joulukuun alussa. Omistuksen lisäksi Räikkönen toimii jatkossa Gugguun Brand Ambassadorina sekä osallistuu yhteistyövaatemallistojen suunnitteluun.

Toimitusjohtaja Miia Riekki on tyytyväinen Panostajan mukaan tulosta.

Anne Valli (vas.) ja Mia Riekki pyörittävät lastenvaatteita valmistavaa Gugguuta Oulussa, mutta se toimii verkossa maailmanlaajuisesti.

– Olemme iloisia saatuamme Panostajasta tunnetun ja luotettavan suomalaisen kumppanin, joka arvostaa yrittäjämäistä asennetta ja haluaa pidempiaikaista kumppanuutta. Meille oli tärkeää löytää kumppani, joka jakaa ja ymmärtää Gugguun arvot ja toimintatavat.

Riekki uskoo, että Minttu Räikkösen kanssa yritys ottaa seuraavan ison askeleen kohti kansainvälistymistä.

Gugguu myy tuotteitaan pääosin oman verkkokauppansa kautta. Lisäksi erilaiset messut ja pop-up-tapahtumat ovat yritykselle tärkeitä myyntikanavia. Gugguulla on myös jälleenmyyjäverkostoa Suomessa ja ulkomailla. Yhtiö solmi keväällä 2018 maahantuontisopimuksen myös Kiinaan. Sen tuotteita on myyty yli 30 maahan.

Gugguun yrittäjille myönnettiin Vuoden nuori yrittäjä -palkinto marraskuussa.