Sijoitusguru Vesa Puttonen: Ruotsalaiset osaavat vaurastua, suomalaiset eivät – "Kukaan ei sijoita osakkeisiin vain, jos hallitus haluaa"

Taloustieteilijä Vesa Puttosen mukaan pörssi on niin hieno asia, että demarit keksisivät sen nyt, jos sitä ei vielä olisi olemassa. Jokainen voi sijoittaa samoihin osakkeisiin kuin Antti Herlin ja kumppanit. Puttonen uskoo, että sijoitussäästötili voi innostaa suomalaisia sijoittamaan osakkeisiin. Mutta miten luvialaisen kamreerin pojasta tuli Suomen eturivin sijoitusguru ja talouden kommentaattori?

Kun tarvitaan talouden ilmiöiden selittäjää, oli sitten kyse finanssikriisin vuosipäivästä tai pankin rahanpesujupakasta, paikalle kutsutaan usein Vesa Puttonen.

Puttonen on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun rahoituksen professori, joka on istunut myös useiden yritysten hallituksissa. 52-vuotias sijoitusguruksikin kutsuttu Puttonen väittää tulleensa vanhaksi, koska nuoruuden palo on tasaantunut.