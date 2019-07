Sijoittajien hakukone sai 50 miljoonaa dollaria Yhdysvalloissa – perustaja on oululaissyntyinen

Entinen Google-johtaja rahoittaa kasvuyritys AlphaSenseä. "Ollaan fiksumpia joka vuosi", sanoo perustaja Jaakko Kokko.

Oululaislähtöisen Jaakko Kokon perustama kasvuyritys on kerännyt Yhdysvalloissa ison pääomasijoituksen. Taloustiedon tulvaa organisoivan AlphaSensen potti on 50 miljoonaa dollaria eli noin 44 miljoonaa euroa. Pääsijoittaja on Innovation Endeavors, jonka takana on miljardööri Eric Schmidt, Googlen hallituksen entinen puheenjohtaja.