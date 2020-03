Sijoittaja, jäitä hattuun kurssien heitellessä – isoin virhe on myydä osakkeet paniikissa ja väärään aikaan

OP:n pääanalyytikko Antti Saari kehottaa tarkkailemaan kursseja ja hyödyntämään huonot päivät osakkeiden ostamisessa. Ei kannata panikoitua, vaan pysyä sijoitussuunnitelmassa ja muistaa ajatella pitkäjänteisesti.

Pörssikurssit ovat saattaneet viimeaikoina aiheuttaa harmaita hiuksia osakesijoittajille. Koronaviruksen luoma epävarmuus sai osakkeiden hinnat sukeltamaan jo helmikuussa.

Maanantaina pörssit romahtivat, kun Saudi-Arabia ilmoitti lisäävänsä öljyntuotantoa, mikä käytännössä tarkoittaa hintasotaa toisen öljyntuottajamaan Venäjän kanssa.

Tiistaina useat kurssit näyttivät elpyvän jonkin verran maanantain rajusta laskusta. Arvaamaton meno voi tuntua hurjalta.

– Osakkeiden hinnat olivat ennen viime aikojen notkahdusta korkealla, joten vaikka nyt on tultu alas, eivät arvostustasot ole vielä erityisen alhaiset, OP:n pääanalyytikko Antti Saari huomauttaa.

Hänen mukaansa osakemarkkinat ovat tällä hetkellä suunnilleen viime vuoden lokakuun tasolla.

– Yksittäisen sijoittajan kannalta riippuu tietenkin, milloin osakkeet on ostanut. Jos on sijoittanut esimerkiksi vuosi sitten, on monen osakkeen kohdalla selkeästi vielä voiton puolella, Saari jatkaa.

Koronapaniikki ja tuotannon ongelmat painavat talouskasvun tänä vuonna alas. Kukaan ei osaa ennustaa, pysähtyykö laskusuhdanne yhteen tai kahteen vuosineljännekseen vai jatkuuko se pitempään.

Saaren mukaan isoin virhe on se, että lähtee paniikissa myymään osakkeita väärään aikaan. Silloin sijoittaja voi menettää rahaa.

Nyt kannattaa katsoa rauhassa, sillä osakkeiden kurssit voivat lähteä lopulta nopeastikin nousemaan.

– Jos on esimerkiksi sijoitussuunnitelma, niin kehottaisin pysymään siinä. Ja mikäli haluaa sijoittaa nyt lisää, kannattaa tarkkailla kursseja ja hyödyntää ne huonot päivät jolloin hinnat sukeltavat, Saari neuvoo.

Saari muistuttaa, että kurssit saattavat tämän hetkisestä tilanteesta laskea edelleen. Nyt osakkeita ostavan täytyy siis hyväksyä, että niiden arvo voi laskea lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna.

Viimeajat markkinoilla on harrastettu jopa paniikinomaista myyntiä, jonka seurauksena käytännössä kaikkien osakkeiden kurssit ovat laskeneet käsi kädessä.

On kuitenkin aloja, joihin koronaepävarmuus ei pure yhtä hyvin kuin muihin. Erityisesti Saari suosittelee seuraamaan defensiivisten alojen kursseja.

Näitä ovat esimerkiksi terveydenhuollon sektorin, energia-alan ja kiinteistöalan yritykset, jotka ovat verrattain vakaita kotimarkkinatoimijoita, eikä niillä ole isoa suhdanneherkkyyttä.

On mahdollista, että talous ajautuu taantumaan.

Sanana taantuma tuo monelle mieleen finanssikriisin, mutta Saari haluaa painottaa, että taantuma voi olla myös maltillinen. Periaatteessa taantumavaihe kuuluu taloussuhdanteisiin, aivan kuten talouden kasvukin.

– Esimerkiksi Yhdysvalloissa on kaikkien aikojen pisin noususuhdanne takana. Jos kalenterista katsottaisiin, niin taantuman on tavallaan aikakin tulla, Saari sanoo.

”Jos kalenterista katsottaisiin, niin taantuman on tavallaan aikakin tulla.”

Joskus osakekurssien epävarmuus houkuttaa sijoittamaan jalometalleihin, useimmin kultaan.

Usein kuulee, että kulta on riskitön sijoitus.

– Kulta voi olla hyvä salkun hajauttamisessa, mutta muuten se on aika tehoton sijoituskohde, eikä missään tapauksessa riskitön. Sen hinta yleensä nousee kun osakkeiden laskee, ja sitten taas päinvastoin, Saari kertoo.

Malttia ja Marimekon osakkeita

Oulun seudun Osakesäästäjien puheenjohtaja Antti Jylhä ei ole panikoinut osakkeiden laskua.

Päinvastoin, hän osti juuri Marimekon osakkeita. Hän sijoittaa vain kotimaisiin yrityksiin.

– Viimeksi kurssit notkahtivat Brexitin aikaan, mutta se lasku ei kauaa kestänyt, taisi olla jo iltapäivällä ohi, Jylhä muistelee.

Koronan aiheuttama laskusuhdanne on kuitenkin erilainen. Niiden yritysten tuotanto takkuaa, jotka ovat jollain lailla riippuvaisia koronan kurittamasta Kiinasta.

Antti Jylhä on kokenut sijoittaja, eikä anna pörssiheittelyiden hetkauttaa. KUVA: Joel Karppanen

Esimerkiksi yrityksen tuotteissa voi olla kiinalaisia osia, joiden toimitus viivästyy.

Kiina alkaa kuitenkin pikkuhiljaa päästä takaisin jaloilleen. Yleinen hermostuneisuus sen sijaan näkyy markkinoilla edelleen.

– Näkihän sen, kun virus rupesi leviämään Kiinan ulkopuolelle, ihmiset myivät paniikinomaisesti, hän sanoo.

Jylhän mukaan pitkäjänteiseen sijoittamiseen ryhtyneellä ei sinänsä ole hätää.

Hän muistaa itse, kuinka 1990-luvulla osakkeiden kurssit sukelsivat vuosiksi. Silloin vaadittiin hermoja.

– Tietenkin mikäli tarvitsee rahaa heti ylihuomenna käyttöönsä ja on pakko myydä, silloin voi hävitä rahaa, Jylhä summaa.