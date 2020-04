Sievi Groupin uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin Juha-Matti Silver

Rakennuskonserni Sievi Group Oy:n hallitus on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 13. huhtikuuta alkaen Juha-Matti Silverin, 34.

Silver on toiminut tähän saakka yhtiön kehitysjohtajana.

Yhtiön aikaisempi toimitusjohtaja Jaakko Tokola jatkaa yhtiön hallituksen päätoimisena puheenjohtajana vastuualueinaan muun muassa rahoitus ja sidosryhmäsuhteet.

– Minulla on takana pitkä 10 vuoden ajanjakso toimitusjohtajana yhtiön perustamisesta saakka. Markkina on muuttunut tuona aikana paljon esimerkiksi hoiva- ja hyvinvointirakentamisen voimakkaan kasvun myötä. Samoin yhtiörakenteemme on uudistunut olennaisesti Sievi Groupin tuloksena. Koen, että nyt on aika uudenlaiselle operatiiviselle johtamiselle, Tokola kertoo yhtiön tiedotteessa.

Sievi Groupin perustajajäseniin kuuluva Juha-Matti Silver on Tokolan mukaan erinomainen valinta uudeksi toimitusjohtajaksi.

– Juha-Matti Silverillä on erittäin vahva johtamiskokemus pientalorakentamisen kaikilta sektoreilta, niin omakotitaloista, asuntoyhtiöistä kuin hyvinvointitiloista. Hän on myös johtanut tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajana liiketoimintaa muun muassa Sievitalo Oy:ssä, Sievi Element Oy:ssä ja Sievi Hyvinvointitilat Oy:ssä. Varsinkin hyvinvointirakentamisen kysyntä kasvaa voimakkaasti, Jaakko Tokola toteaa ja kiittää omalta toimitusjohtajakaudeltaan Sievi Groupin hallinnon henkilökuntaa poikkeuksellisen vahvasta sitoutumisesta ja hyvästä työilmapiiristä.

Juha-Matti Silver uutena toimitusjohtajana antaa edeltäjälleen tunnustusta merkittävästä työstä yhtiön kehittäjänä. Hän kertoo ottavansa toimitusjohtajan tehtävän vastaan mielenkiintoisena haasteena.

– Nyt oli hyvä hetki mennä uralla eteenpäin. Olen ollut alusta lähtien mukana toiminnassa ja saanut tehdä töitä motivoituneiden työntekijöiden kanssa. Kasvoimme nopeasti tunnetuksi brändiksi ja isoksi toimijaksi Suomen pientalomarkkinassa. Olen tosi iloinen siitä, että tehtyjen toimenpiteiden ansiosta myös kannattavuudessa on tapahtunut käänne oikeaan suuntaan. Kaikki liiketoiminnot pyörivät nyt kannattavasti, ja kannattavuuden parantaminen pysyy taloudessamme ykkösprioriteettina jatkossakin, Silver kertoo.