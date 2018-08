"Se päivä tulee, että tavara osuu tuulettimeen" – Turkki, brexit, Italia ja kauppasodat, pilviä sijoitusmarkkinoilla riittää

Pitkän nousuputken jälkeen finanssimarkkinoilla on kasaantunut useita pilviä, tuoreimpana Turkki. Useissa pörsseissä maailmalla pörssinousu on isossa kuvassa jatkunut jo keväästä 2009 saakka.

Työeläkeyhtiö Varman sijoituksista vastaavan varatoimitusjohtajan Reima Rytsölän mukaan viimeiset pari vuotta on ollut hyvin houkuttelevaa etsiä koko ajan syitä, miksi olla markkinoilla pienemmällä osakepainolla mukana.

– Ainoa tapa menestyä tässä sijoitustoiminnassa on ollut, että on ollut riittävästi riskissä kiinni, Rytsölä sanoi perjantaina.

Nykyisessä markkinatilanteessa salkun tuotto Rytsölän mukaan "elää ja kuolee" globaaleista osakemarkkinoista.

Hänen mukaansa Varma on nyt jonkin verran pienentänyt osakepainoa kauppasotahuolien kasvaessa.

– Kun olet riskissä kiinni, se päivä tulee ihan varmasti, että tavara osuu tuulettimeen ja sitten ei ole ihan puhdasta kaikin paikoin, Rytsölä sanoi.

Alkuvuoden markkinaheilunnan jäljiltä Varman sijoitusten tuotto jäi 1,7 prosenttiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Työeläkeyhtiön sijoitusten kehitystä esitellessään Varman toimitusjohtaja Risto Murto muistutti myönteisen kehityksen sijoitustuotoissa jatkuneen jo vuosia.

– Kohta kymmenen vuotta ja yksi miinus, niin se on poikkeuksellisen vahva kehitys. Siitä saa olla kiitollinen, mutta tietenkin jokainen ymmärtää, että ei näin voi loputtomiin jatkua, Murto sanoi.

Leviääkö Turkin kriisi?

Suomi on purjehtinut jo tovin nousukauden harjalla, ja myös muualla euroalueella talouden vire on ollut hyvä. Murron mukaan näyttää siltä, että euroalueen suhdannehuippu on ohitettu. Talousluvuissa on tultu jonkin verran alaspäin.

– Ehkä sellaiseen vähän normaalimpaan kasvuun, ottaen huomioon eurooppalainen ikärakenne. Tämä ei ole mitään taantumaa, vaan kasvun tasaantumista, Murto sanoi.

Pilviä taloudessa tällä hetkellä kuitenkin riittää. Kauppasodat, Turkki, brexit ja Italia. Kauppasota on viriämässä "monella rintamalla", joista Murron mielestä tärkein tullee olemaan Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen "rintama".

Talouskriisiin ajautunut Turkki on ollut otsikoissa isosti viime päivät. Murto arvioi, että Turkin kriisin pitäisi levitä muille kehittyville markkinoille tai yhdistyä muihin riskeihin, jotta siitä tulisi ongelma euroalueen taloudelle.

– Konsensus näyttää olevan, että suora vaikutus ja välillinen vaikutus pankkisektorin kautta näyttäisivät olevan kohtalaisen pieniä, Murto arvioi.

Turkin kohdalla paljon riippuu seuraavista askelista.

– Jos se on vain Turkki, jos se menee kohtalaisen nopeasti (Kansainvälisen valuuttarahaston) IMF:n haltuun, sen makrotaloudellinen merkitys suomalaiselle kotitaloudelle tai yritykselle on pieni, Murto sanoi.