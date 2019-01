Saksalaislehti: Finnair on asiantuntijoiden mukaan maailman turvallisin lentoyhtiö

Se on hienoa, että osataan kaikkinensa turvallisesti lento-toiminta hoitaa, sillä sehän on se ykkös-asia kun ihmisiä ja tavaroitakin kuljetetaan eli Yes! Mikähän olis Finnairin sijoitus "maailman listoilla" kun puhutaan lentämisen liittyvista muista oleellisista seikoista, kuten lentojen aikataulunmukainen -toteutuminen, hinnoittelu, viihtyvyys ja, ei kaikkein vähäisimpinä seikkana: asiakkaiden palvelu ihan "classic" lipulla? Kukahan vielä kehuu Finnairia sen jälkeen, kun on vertailevasti muitakin lento-yhtiöitä käyttänyt "maailman ääriin" -matkoillaan? Varmaankin ne matkaajat kehuu Finnairia aina, jotka haluaa helposti lähteä matkaan ja jotka ei muita lento-yhtiöitä halua/osaa käyttää, kun kielitaitokin rajoittuu pelkkään suomenkieleen.. Lentäminen on kokonaisuus, eikä pelkän yhden seikan korostaminen. Jos toisaalta puhutaan yksistään palveluista, Finnair jää aina "nopen osille" siinä asiassa "jostain syystä"... Meillä Suomessa Finnairin johtajilla prioriteetit on tuotot valtiolle ja toiminnasta aiheutuvat kulut minimiin, vaikka sitten tyyliin "lasi ilmaista viiniäkin on liikaa palveluna taviksille" Niin ja tietty, "hyvin kuristetusta" -yhtiöstä saatavat vuosittaiset henk.koht tulospalkkiotkin..