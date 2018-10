SAK:laisilla työpaikoilla käytetään runsaasti keikkatyöntekijöitä

Nykyään AY-liikkeet eivät tajua työnteon marssi järjestystä. He luulevat, että työntekijäpuoli on se joka määrää ja päättää. Asiahan on kuitenkin niin, että se joka maksaa, päättää. Jos tuo ei passaa jollekin, niin etsiköön sellaisen työpaikan jossa onnistuu. Voi olla harvassa ne paikat.