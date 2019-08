Saarioinen vaihtaa muoviset valmisruokapakkauksensa punaisiksi – jalostamoiden lukijat eivät tunnista mustaa muovia

Hienoa ja oikean suuntaan vievät asiaa, on typerää tehdä paukkauksesta kierrättämätön. Varsinkin, kun perusteet ovat aina vain myynnin tehostaminen. Liha näyttää paremmalta mustaa vasten. Kyllä muiden arvojen tulisi olla tärkeämpiä. Tuote on kuitenkin täysin sama. Suomalainen liha on aina puhdasta ja hyvää.