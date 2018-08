S-ryhmän tulos nousi - aurinkoinen kesä auttoi

S-ryhmän operatiivinen tulos kohosi tammi-kesäkuussa 133 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 128 miljoonasta eurosta. Vähittäismyynti kasvoi 2,7 prosenttia 5,6 miljardiin euroon.

Pääjohtaja Taavi Heikkilän mukaan aurinkoinen kesä on saanut asiakkaat liikkeelle niin kotimaassa kuin lähialueilla.

- Erityisesti hotellit, terassit ja isot kesätapahtumat ovat vetäneet väkeä. Jalkapallon MM-kisat täyttivät Pietarin Sokos-hotellit, ja (Lionel) Messin johtama Argentiinan maajoukkue toi hotelleille mukavaa lisänäkyvyyttä, Heikkilä kertoo tulostiedotteessa.

S-ryhmän tulosta paransi erityisesti osuuskauppojen keskusliike SOK-yhtymä, jonka tulos koheni selvästi viime vuodesta. Sen sijaan kasvaneet investoinnit ja halvemmat hinnat laskivat hivenen osuuskauppojen yhteenlaskettua tulosta.

S-ryhmä investoi alkuvuoden aikana 280 miljoonaa euroa, mikä on yli 30 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten.

- Investointeja tarvitaan suorituskykymme jatkuvaan parantamiseen, Heikkilä sanoo.

Tulosta käytetään muun muassa logistiikan tehostamiseen, digitaalisiin hankkeisiin ja toimipaikkojen uudistamiseen.

Bonuksia 161 miljoonaa euroa

Heikkilä vaatii, että kuluttajien ostovoima on turvattava veroratkaisuilla ja keveämmällä sääntelyllä. Sääntelyn purkaminen on hänen mukaansa piristänyt kauppaa, ja seuraavan hallituksen aikana on tärkeätä, että sääntelyä puretaan edelleen ja edistetään vapaata kilpailua.

Asiakasomistajille jaettiin bonuksia 161 miljoonan euron arvosta. Määrä on viime vuoden tasolla.