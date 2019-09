Rovaniemellä toimivan lentokonevalmistajan uusia keulakuvia ovat Mika Salo ja Sami Saikkonen, Salosta tulee myös yhtiön osakas

Suomen ainoa lentokonevalmistaja, Rovaniemellä toimiva Atol Avion on saanut keulakuvikseen formulatähti Mika Salon ja tanssija-koreografi Sami Saikkosen.

Mika Salo sanoo, että lentäminen on hänelle rakas harrastus. Nykyisin Salo kiertää maailmaa F1-kisojen tuomarina. Salosta tulee myös yrityksen osakas. Keisari Aarnio ja Talent-tv-sarjoista tuttu Sami Saikkonen on myös lennonopettaja.

Rovaniemellä toimiva Atol Avion kehittää, valmistaa ja myy 2-paikkaista Atol Aurora amfibiolentokonetta. Kone on rakennettu suomalaisesta männystä ja koivuvanerista.

Lisäksi yhtiö myy nykyaikaista moottorikokonaisuutta koulutuskoneisiin ja kouluttaa lentomekaanikkoja. Atol Avionin uusi modernisoitu Atol Aurora -lentokone on viranomaisten tyyppihyväksyntää ja tuotannon skaalausta vaille valmiina Yhdysvaltojen ja Euroopan markkinoille.

Yhtiön tavoitteena on tehdä alkuvaiheessa 10–12 konetta, ja sen jälkeen vuosittain yli 30 konetta uudessa tehtaassa.

Atol Avionin osakeanti on loppusuoralla. Se on kerännyt nyt yli 700 000 euroa. Tavoitteena on saada kasaan 1 200 000 euron.

Vuonna 2012 perustettu yritys työllistää tällä hetkellä 15 henkilöä.