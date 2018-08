Rakennustyömaat kahmivat työntekijöitä – urakoita on välillä jouduttu lykkäämään työvoimapulan vuoksi

No johan pomppas! Miksi sitten 25 vuotta rakennusalalla toiminut todella ammattilainen on työttömänä?! Ei ole töitä!!! On kiertänyt työmaita ja soitellu mutta vain lyhyitä pätkiä saanut töitä ( ottanut ne kaikki vastaan kun ei pitkäaikaisia työmaita löydy) Ihan voin sanoa että huuhaata että ois pula!